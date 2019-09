Les caméras vidéo, armes contre l’insécurité Les caméras vidéo, armes contre l’insécurité

Les caméras de sécurité constituent un moyen de lutte efficace contre la délinquance. Elles permettent aux forces de l’ordre d’intervenir rapidement mais aussi d’identifier les fauteurs de trouble. Depuis le début de leur déploiement en 2014, les atteintes aux biens auraient diminué de 16,5% à Papeete. Jusqu’à présent exploitées par la police municipale, ces images sont désormais aussi transmises en temps réel à la police nationale.Le nouveau centre de commandement de la police nationale a été inauguré mercredi 11 septembre en présence du Haut commissaire Dominique Sorain, d'Edouard Fritch maire de Pirae et de Rémy Brillant secrétaire général de la ville de Papeete. La DSP est désormais raccordée au réseau de vidéos du centre ville. La commune de Pirae devrait prochainement être également équipée de caméras. Ce réseau de surveillance donne un accès facilité aux images et devrait logiquement permettre d'élucider plus rapidement certaines enquêtes.Mario Banner, commissaire police :