Comparution immédiate pour cinq cambrioleurs violents présumés Comparution immédiate pour cinq cambrioleurs violents présumés

Cinq prévenus dont une femme ont été présentés au juge en comparution immédiate lundi 16 septembre pour vol avec violence et chantage. Ils sont soupçonnés de s’être introduits en juillet dernier dans le domicile d’un homme afin de le voler et de le racketter. Celui-ci ne s’est pas laissé faire et a été frappé. Selon les enquêteurs, le principal mobile de cette série de délits serait lié à la consommation de drogue. Les cinq personnes concernées sont tous des consommateurs d’ice.