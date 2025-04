Condamnation de Marine Le Pen : Eric Minardi dénonce un "procès politique".

Après la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de cinq ans, le représentant du Te Nati-RN, Eric Minardi, estime qu'on a voulu l'éliminer de la campagne présidentielle de 2027".

Polynésiela1ère : comment réagissez-vous après la condamnation de Marine Le Pen ?

Eric Minardi : Malheureusement, on s'y attendait un peu. Mais bon, nous, nous pensons que c'est un procès politique. Lorsque l'on voit aujourd'hui le jugement exécutoire qui rend Marine Le Pen inéligible, alors qu'elle est donnée par les sondages comme vainqueur de la prochaine élection présidentielle, je pense qu'on a voulu l'éliminer de cette campagne. En écoutant la procureure de la République lors du procès, dire sur ce dossier concernant les assistants parlementaires, "il n'y a rien à dire, mais je ne me résous à ne pas les condamner", on a compris dès ce moment qu’on allait être condamnés.



Quelles vont être les répercussions en Polynésie française ?

Pour nous, cela ne change rien. Marine Le Pen est vraiment une défenseure de la Polynésie française. Elle est en faveur de la reconnaissance du fait nucléaire et pour le remboursement à la CPS des frais engagés pour les Evasans, ainsi que pour la mise en place du tep-scan. Elle s'est toujours prononcée à ce sujet, et c'est dans la quasi-totalité de mes interventions. Maintenant, nous allons attendre, car nous avons du monde qui peuvent être candidats. Nous avons Jordan Bardella, Louis Aliot, et d'autres encore qui pourraient être présidentiables en 2027.



L'avocat de Marine Le Pen a déjà annoncé qu'il allait faire appel. Pensez-vous que cet appel sera entendu ?

Le problème, c'est que l'inéligibilité est exécutoire. Donc, si elle fait appel — et elle le fera — ce sera essentiellement sur les sanctions, notamment les cinq ans de prison, dont deux ans fermes. Sur ces points-là, nous pouvons faire appel, mais pour l'inéligibilité, cela va être compliqué. Je voudrais aussi parler de François Bayrou, car ce qui est inacceptable, c'est que le Premier ministre, François Bayrou, a aussi été inquiété dans l'affaire des assistants parlementaires, mais il n'a pas été condamné. (NDLR : François Bayrou a été relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem) Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel dans cette histoire. Marine Le Pen, elle, est condamnée et empêchée de se présenter en 2027 à la présidence de la République. Cela me semble assez scandaleux. Ça laissera des traces, c'est certain.

Il faut se rendre compte de la situation. Le juge a motivé sa décision de rendre ce jugement exécutoire en invoquant la possibilité de trouble à l'ordre public et de récidive. Aujourd'hui, je ne vois pas comment Marine Le Pen pourrait engendrer un trouble à l'ordre public. De plus, elle n'est plus députée européenne. Je ne comprends donc pas comment on peut envisager une possibilité de récidive. C'est là qu'on voit vraiment que c'est un procès politique.