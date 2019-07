Conseil des ministres - Hausse du prix des hydrocarbures

pour l’essence sans plomb, le prix de détail passe de 140 Fcfp/litre à 145 Fcfp/litre ;

pour le gazole public, soit un prix de détail passe de 142 Fcfp/litre à 147 Fcfp/litre.

Dans le conseil des ministres de ce mercredi 24 juillet, il a été question notamment du sujet délicat du prix des hydrocarbures. Malgré la baisse de leur prix à l'importation, le gouvernement a décidé, par précaution en vue de la prochaine augmentation."La faible baisse constatée tant pour les hydrocarbures liquides que pour le gaz butane aux dates de chargement ne doit pas faire dissiper la très grande volatilité des prix d’approvisionnement en hydrocarbures sur les marchés internationaux", indique le communiqué."Le Conseil des ministres sensibilisé par la tendance haussière de l’essence sans plomb (+13.53% entre avril et juillet 2019) et du gazole (+5.28% entre avril et juillet 2019) ces derniers mois, poursuit le communiqué, est contraint d’augmenter les prix de ces hydrocarbures de 5 Fcfp par litre".Dans le conseil des ministre, il a également été question de l'organisation du prochain Congrès des communes, de l'octroi de diverses subventions, etc.