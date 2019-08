Aujourd’hui et vendredi, deux journées de "pré-rentrée" sont organisées. La rentrée, à proprement parler, est prévu lundi prochain, le 26 août. Pour les inscriptions, elles seront encore possible jusqu’à la semaine prochaine.



La barre des 2000 élèves va être dépassée cette année, au conservatoire artistique de Polynésie française. D’après les prévisions, il y aura près de 2200 élèves inscrits pour cette nouvelle rentrée.



Les inscriptions sont donc ouvertes depuis aujourd’hui jusqu'à la semaine prochaine. Plusieurs dizaines de parents se sont précipités très tôt ce matin, à Tipaerui, pour inscrire leurs enfants, dans une ou plusieurs des 4 sections proposées, à savoir art traditionnel, art classique, art dramatique et art visuel.