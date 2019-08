Crash d'Air Moorea : un 12e anniversaire aussi triste que les précédents

Rétrospective Crash Air Moorea : 2007 - 2019 Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le 9 août 2007, jour de triste mémoire pour la Polynésie, mais surtout pour les familles des défunts.Cela fait 12 ans aujourd’hui que le Twin Otter d’Air Moorea s'est abîmé en mer au large de Temae peu après le décollage. Au total, 21 personnes ont perdu la vie. Les corps de cinq d’entre-elles n’ont jamais été retrouvés.Douze ans après le drame, l’émotion est toujours aussi vive. Nous avons tous en mémoire les deux jours de deuil observés au lendemain de l’accident. Mais aussi les procès au civil et au pénal qui ont ravivé la douleur des familles.Lors du procès devant le tribunal correctionnel, la défense avait soulevé la thèse du malaise du pilote et s’était appuyée sur le rapport d’un expert aéronautique, lui-même basé sur les conclusions issues du rapport officiel du centre d’essais des propulseurs de la direction générale des armées.Une messe a été célébrée à 8h00 au point de vue To'atea, à Moorea et au parc Paofai, ce vendredi 9 août.