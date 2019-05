FR : DEMOGRAPHIE RALENTIE EN PF

Les Polynésiens font moins d'enfants. L'institut de la statistique en Polynésie française a publié son rapport démographique concernant l'année 2017. On observe une diminution de 152 naissances par rapport à l'année 2016.Une croissance démographique en berne pour la Polynésie qui comptait fin 2017, 276 300 habitants. Elle a connu l'an dernier, son plus faible taux de croissance depuis 30 ans, selon l'institut de la statistique de Polynésie française. Le point avec Marie-Christine DepaepeVous pourrez retrouvez ce reportage dans nos éditions télé de ce soir : dans le Ve'a à 18h30 et dans le journal à 19h.