Décès du Professeur Jean Guiart

Jean Guiart est né en 1925 à Lyon. Il était anthropologue et océaniste. Il a été directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et de 1973 à 1988, directeur du Laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme. Depuis sa retraite, il habitait à Tahiti et à Nouméa, où en 1997 il a fondé Rocher-à-la-Voile / Te-Pito-o-te-Fenua, sa société d'édition.Ses intérêts de recherche étaient les arts et les religions de l'Océanie, en particulier de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu (ex-Nouvelles-Hébrides). Il a fait une importante contribution à l'étude de la société canaque.Vous pouvez consulter la liste complète des ouvrages écrits par Jean Guiart en suivant ce lien Jean Guiart avait 95 ans. Son corps est exposé lundi 5 août chez Vaxelaire à Mama'o de 18h à 21h. Mardi 6 août, une messe sera dite au temple de Béthel à partir de 11h30, levée du corps à 13h. Son enterrement aura lieu au cimetière de la Pointe des Pêcheurs à Puna'auia vers 14h30.