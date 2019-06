Quand aura lieu la rentrée ? Combien de semaines de vacances les primaires et les secondaires auront-ils cette année ? Les élèves des îles auront-ils le temps de rentrer chez eux pendant l'année ?Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans ce document à télécharger :La rentrée a lieu cette année le mardi 13 août pour les collégiens et les lycéens et le 14 août pour les élèves du 1er degré.Les professeurs effectueront leur pré rentrée le 12 pour les enseignants du second degré et le 13 pour les professeurs des écoles.