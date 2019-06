Dégazage sauvage : le thonier chinois a dû payer une caution de 35 millions de F

La pollution aux hydrocarbures est donc confirmée. Le capitaine du navire a reconnu avoir rejeté du carburant, dans les eaux territoriales, au large d'Arue, le 12 mai dernier . 450 litres de gazole repérés depuis les airs par un vol commercial. Le capitaine a avancé comme explication la rupture d'un tuyau et le pompage sans filtre. Pour la justice, c'est donc un acte volontaire. La bateau avait été dérouté et immobilisé.Le 17 mai, la justice a fixé le versement d'une caution de 35 millions de F. Le 28 mai, la société chinoise a payé cette caution et le navire a donc pu repartir.Le capitaine du bateau et la société sont poursuivis pour pollution marine dans les eaux territoriales. Le capitaine encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1,759 milliards de F d'amende. La société, cinq fois le montant de l'amende.Ils sont tous deux convoqués devant le tribunal de Papeete le 14 janvier 2020.