Le départ à la retraite de la directrice brise des coeurs

Son humanité a marqué sa carrière. Frida Hargous quitte le Lycée Sacré Coeur de Taravao. Elle prend sa retraite.Une retraite célébrée à la mesure de son engagement, par plus de 900 élèves ce vendredi. Presque la totalité de l'établissement a préparé une surprise à la hauteur de la carrière de Frida, dans la discrétion la plus complète.Certains élèves ne la connaissent que depuis un an, mais, ils le disent tous, "Frida etait plus qu'une directrice, c'était comme une amie". Regardez le reportage de Stéphane Ratinaud et Marcel Bono.