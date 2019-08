FIN DE SAISON DES MANEGES

Alors que les enfants commencent à réaliser que les vacances seront finies très bientôt, les "papio" continueront encore de fonctionner pendant une semaine. C'est donc la veille de la rentrée des professeurs du premier et du second degré, une rentrée échelonnée pour plusieurs établissements du fenua.Du coup, beaucoup de parents ont profité du week-end pour emmener les petits une dernière fois aux manèges, et pour les adolescents les soirées seront bientôt moins animées. Ambiance avec Thierry Stampfler et Sandro Ly.