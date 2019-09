Descente des douaniers à Motu Uta ce matin

JTF DOUANE PRES ACTION LUTTE CONTRE DROGUE_PAD

Une intervention qui s'inscrit dans le cadre du, par le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner.Ce sont des actions plus ciblées, plus orientées et plus précises.Car depuis plusieurs années, les forces de l’ordre observent les évolutions inquiétantes du trafic de drogue. Ils s’adaptent aux nouvelles technologies et diversifie ses méthodes. Christophe Castaner l’a déclaré lui-même à Marseille,Les politiques en matière de lutte n’étaient pas assez répressives. En 2019, combattre les stupéfiants devient plus qu’un cheval de bataille, notamment en Polynésie où la métamphetamine ou encore "ice", est un véritable fléau.