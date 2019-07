Destruction de 400 casques non conformes

Nicolas Humez, Maréchal-chef de Faa'a Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Près de 400 casques non-conformes sont détruits ces 9 et 10 juillet, à Tahiti. Des casques récupérés lors de l’opération « Échange ton casque » ou par la brigade motorisée de la gendarmerie sur une année. Des kits moteurs ayant servis au débridage de deux-roues sont également détruits.Une opération organisée sur deux jours par la gendarmerie de la Polynésie française. "Une fois par an, c'est le minimum, vu le stock de casques qu'on récupère sur une année, explique le Maréchal-chef Nicolas Humez. Cette opération permet de renouveler le parc de casques au niveau des usagers [...] de façon à les obliger à s'équiper de façon convenable. Quand on circule en deux-roues, on s'équipe convenablement. Et le casque, c'est la base. Au-delà des casques non attachés ou mal portés, les casques prévus pour faire du vélo, pour être sur un chantier ou pour faire du roller ou du skate board, ne sont pas du tout prévus pour être avec un deux-roues motorisé."Les casques sont placés dans une carcasse de véhicule préalablement dépolluée et le tout est compressé.