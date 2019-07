Le directeur régional des douanes de Polynésie présente son bilan

Le bilan du directeur régional des douanes

Après 4 années passées en Polynésie, Richard Marie quitte ses fonctions de directeur régional des douanes de Polynésie à la fin du mois de juillet. Il a présenté le bilan de son action, notamment en matière de lutte contre leset la- De 2015 à 2018, près de 1,3 tonne de cocaïne, 4 kg d'ice et 170 kg de paka ont été saisis, pour une valeur estimée à près de- Une vingtaine de contentieux "Convention de Washington" portant sur une liste à la Prévert des espèces menacées : tortues marines, anguilles, hippocampes, serpents, caïman, ivoire et os de baleine ;- 120 contentieux contrefaçons portant sur plus de 20 000 articles ;- 100 contentieux perles conduisant à la saisie de plusieurs centaines de milliers de perles et keishis...