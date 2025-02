Dominique et Helène Paie fêtent leur cinquantième Saint-Valentin !

Dominique et Hélène Paie fêteront leurs noces d'or le 21 juin... Cinquante ans de mariage, ce n'est pas rien. En ce jour de la Saint-Valentin, ils nous racontent leur histoire d'amour tumultueuse et la vie de famille qu'ils ont construite ensemble.

Teupoo Fatupua Avae / Mereini Gamblin •

Dominique et Helène entonnent ensemble une de leurs chansons favorites. Les larmes commencent à couler... Cette mélodie les ramène sur un long chemin sinueux et plein d’embûches. Lui avait 21 ans et elle à peine 17 ans lorsqu'ils se sont connus au Pitate, un lieu de fêtes et de rencontres du Papeete d'antan. Le vieux couple aime se remémorer cette belle époque.

Les années ont passé mais l'amour est resté intact. "Ce Monsieur-là, malgré tout, je suis toujours là. Je l'aime. Malgré les pleurs, je remercie Seigneur de me donner la force de tenir, de faaoro mai jusqu'à la fin" confie Hélène Paie.

Je l'ai épousé à 17 ans, aujourd'hui j'ai 67 ans. Ça fait beaucoup ! Hélène Paie, épouse de Dominique

L'Homme de la famille a plusieurs cordes à son arc. Dominique a servi avec les pompiers de Papeete pendant dix ans. Il a été maître-nageur à Tipaerui. Dans la quarantaine, une nouvelle passion l'anime : le va'a. Le rameur devient alors éducateur sportif pour la mairie de Punaauia. À 71 ans, il n’a pas encore passé la main mais a transmis sa passion à son fils.

Un exemple pour leurs enfants

Le 21 juin prochain, Dominique et Helène fêteront leurs noces d'or. Cinquante années d'union...et une vie consacrée à leurs cinq enfants. "Il faut trouver une terre pour se loger, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut éduquer ses enfants pour qu'ils arrivent à s'en sortir dans leur vie de couple" estime Dominique Paie Stergios.

Dominique et Helène Paie jeunes • ©Dominique Paie

Stanley est le dernier de la fratrie. Il ne peut être que fier et admiratif de cette longévité. Quelle chance de voir ses parents s'aimer sans jamais se plaindre. "Cela montre à quel point leur amour est solide malgré les hauts et les bas qu'ils ont rencontrés tout le long de leur vie. Et là ça continue... Comme maman a dit : hapa'o pohe !" livre le fils Paie.

C'est rare aujourd'hui d'avoir des couples qui dure aussi longtemps ! Stanley Paie, fils de Dominique et Hélène

Dominique et Helène ont aujourd'hui cinq enfants, treize petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Anukea, une des mootua, est âgée de quinze ans aujourd'hui. Elle a grandi avec sa mamoune et son papou, comme elle aime les appeler. "Ils se disputent souvent mais ils s'aiment beaucoup même s'ils ne le disent pas souvent. À chaque fois que je suis avec mamoune elle me dit qu'elle aime mais aussi qu'il l'énerve. Mais sinon ils s'aiment fort" sourit l'adolescente.

Longue vie à Hélène et Dominique et bonne Saint-Valentin à tous !