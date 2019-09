Donner une seconde chance aux élèves « décrocheurs » Donner une seconde chance aux élèves « décrocheurs »

La mission de lutte contre le décrochage scolaire a fait ses preuves depuis quatre ans à Pirae et à Taravao. Le dispositif s’exporte pour la première fois aux Iles Sous Le Vent. Il a pour objectif de donner une seconde chance aux jeunes qui ont quitté le milieu scolaire prématurément. Le MLDS prend en charge les élèves décrocheurs et tente de les intégrer de nouveau dans le système éducatif ou de leur proposer des opportunités d’insertion professionnelle. Une psychologues de l’Education nationale s’est rendue à Uturoa à la rencontre des enseignants et des jeunes en rupture de ban.Ambroise et Hotuarii Colombani :