Drogue : une "bulle" d'ice saisie dans un véhicule aux abords d'un établissement scolaire de Papeete

Jeudi 13 février, la DTPN a constaté six infractions délictuelles, dont une conduite sous stupéfiants, aux abords d'un établissement scolaire de Papeete.

Les forces de l'ordre redoublent de vigilance, notamment aux abords des établissements scolaires. En ligne de mire : les stupéfiants, et particulièrement "l'ice", qui détruit des foyers entiers. D'après la fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, le plus jeune consommateur aurait dix ans. Les dealers ciblent les plus vulnérables.

La DTPN a mené, jeudi matin, une opération aux abords d'un établissement scolaire de Papeete. Deux cents personnes ont été contrôlées. Quatorze personnes ont été verbalisées pour des infractions et six délits dont une conduite sous stupéfiants ont été enregistrés. Une "bulle" d'ice a été retrouvée lors de ce contrôle.

La police et la gendarmerie renforcent leurs opérations pour garantir la sécurité des usagers et des enfants. Depuis le début de l'année des milliers de plants de cannabis ont été détruits dans les îles (1106 à Raiatea et 130 à Rangiroa), et quatre chauffeurs de bus ont été contrôlés positifs aux stupéfiants.