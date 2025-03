Droits de la femme : rencontre avec Annie Tuheiava

A 3 jours de la journée internationale des droits de la femme, rencontre avec l'une des 8 figures sélectionnées pour le concours Poerava, une distinction spéciale accordée aux femmes polynésiennes au parcours inspirant. Annie Tuheiava Mairau est la présidente de l’association SOS Suicide. Agée de 81 ans, elle continue d'œuvrer bénévolement pour cette cause.

A 81 ans, le visage de Annie Tuheiava a pris quelques rides, mais il a gagné en expérience et en engagement : il incarne la lutte contre le suicide en Polynésie, une cause qu’elle défend depuis sa retraite en 2004. Infirmière de profession, elle a voulu continuer à « soigner les gens » dans le besoin. "Le psychiatre Stéphane Amadeo, à l'époque, venait de mettre en place l'association SOS Suicide. On en a parlé. Comme j'étais infirmière, ça m'a plu. Quand il a quitté le pays, je l'ai remplacé en tant que présidente."

Parmi ses plus grands défis, Annie a également dû affronter un cancer du sein. Une nouvelle qui a bouleversé sa vie il y a deux ans de cela. "J'ai accepté ma maladie. J'ai eu confiance dans les médecins, dans la chimio...J'ai perdu mes cheveux, j'ai maigri...ça a été très très dur sur le plan psychologique et, malgré tout, j'ai continué d'être avec SOS Suicide, grâce à ma famille et mes amis qui m'ont soutenue à ce moment-là."

Aujourd’hui en rémission, Annie Tuheiava profite de la vie..

Mais après plus de 20 ans à la tête de l’association SOS Suicide, elle envisage aujourd’hui de passer le flambeau. "Je suis âgée, j'essaie de trouver quelqu'un pour me remplacer. Il y en a, mais la personne qui prendra ma place doit maîtriser la langue tahitienne."

Annie Tuheiava Mairau fera partie des 8 femmes à recevoir la distinction « Poerava 2025 ». Une récompense après une vie marquée par le désir d’aider son prochain.