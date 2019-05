175 ans de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

La moitié des membres polynésiens, soit plus de 10.000 personnes, de l'église de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours s'étaient donné rendez-vous hier soir, au stade Pater, en présence de leur leader spirituel, le prophète Russel M. Nelson. Une célébration du 175 ème anniversaire de l'arrivée à Tubuai du 1er missionnaire de leur congrégation.Hier soir, deux soirées étaient prévues. La première était culturelle, avec des chants et danses. La deuxième, était spirituelle, avec une conférence.Le prophète et Président de l'Eglise a quitté le territoire dès hier soir, à bord de son jet privé.