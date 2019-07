L’Église protestante mā'ohi en faveur du don d'organes

La décision de l'EPM saluée par le monde médical

En Polynésie, 147 personnes sont en attente d’une greffe de rein. Et trop de donneurs potentiels sont encore écartés parce qu’ils se sont opposés à donner leurs organes de leur vivant, ou tout simplement parce qu’ils n’ont jamais fait part de leur position à leurs proches. Pour faire bouger les choses, l’Église protestante mā'ohi vient de prendre une position très forte : elle se déclare en faveur du don d’organes et encourage à le pratiquer. Une déclaration saluée par les associations et le monde médical.