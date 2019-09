Les élèves infirmiers font leur rentrée Les élèves infirmiers font leur rentrée

En dépit du mouvement de grève qui affecte le secteur de la santé, les 29 étudiants infirmiers de première année de l’institut Mathilde Frébault ont pu effectuer leur rentrée presque normalement lundi 2 septembre dès 7h30. En l’absence de leurs professeurs, les nouveaux étudiants en soins infirmiers ont été accueillis et parrainés par les étudiants de 2e et 3e année, ainsi que par les membres de la direction de l’établissement. Ils leur ont présenté le fonctionnement général de l’institut et le déroulement de leur formation ainsi que la nature des stages qu’ils auront à effectuer à compter de cette année et durant leur cursus.