Ce jeudi 4 juillet, un équipage d'alerte du détachement 35F décolle à 4h50 pour évacuer une femme enceinte de Bora-Bora vers le CHPF du Taaone.



Posé à 05h56 sur la zone, il redécolle 20 minutes plus tard avec la patiente et l'équipe médicale. Mais les choses s'accélèrent, et 7 minutes plus tard, le bébé voit le jour dans l'hélicoptère.



La mission est alors réajustée, "accompagnée des cris du nouveau-né", précise le communiqué des Forces Armées. La patiente est finalement emmenée à Raiatea, où l'équipage et les passagers se posent à 06h32, accueillis par les pompiers, afin que la maman et son bébé soient pris en charge à l'hôpital.