Elles : Pauline Moua et Temehau Maihuti, deux destins marqués par l'épreuve et la détermination

Découvrez l'histoire de ces deux femmes au parcours hors du commun, unies par une même force de résilience et de combat.

12 femmes d’exception, au parcours puissant et inspirant, se racontent à travers cette collection documentaire inédite. « ELLES » sont écrivaine, professeure, soignante, scientifique, artisane… et se distinguent par leur engagement sans faille au service de la culture, de la nature et des autres.

Chaque film de la collection invite deux d’entre elles à se rencontrer pour confronter leurs expériences respectives : deux générations, deux destins, deux visions.

Episode 3 - BATTEMENTS D'ELLES

Temehau Maihuti / Pauline Moua

Pauline Moua est une femme paumotu qui a consacré sa vie à la cause du handicap en Polynésie. Elle est présidente de la Fraternité Chrétienne. Pauline est connue pour son humilité inspirante, elle est de ces êtres rares qui fédèrent et font éclore chez les autres ce qu'il y a de meilleur. Pourtant la vie n'a pas été tendre avec cette vahine.

Sa force, elle la puise dans son tempérament de grande sportive. Ancienne basketteuse professionnelle, son mental d'acier lui permet de ne jamais baisser les bras.

C'est ce même esprit sportif et combattant qui a permis à Temehau Maihuti de se relever d'un terrible coup du sort. A l'âge de 25 ans, promise à un grand avenir sportif en triathlon, Temehau est percutée violemment par un chauffard ivre, alors qu'elle s'entraine en vélo. C'est un miracle qu'elle soit vivante. La jeune femme a dû tout réapprendre, marcher, écrire, tenir une fourchette, boire… Fauchée alors qu'elle était au pic de sa jeunesse, elle a touché le fond. Aujourd'hui, les sequelles de son accident sont encore visibles, elle apprend à accepter son corps et ses blessures. C'est un véritable exemple de persévérance, de volonté et de combativité.

Temehau et Pauline ont des parcours différents, des destins singuliers, mais elles partagent cette même force de vie qui permet de trouver un second souffle et de se relever.

Un épisode réalisé par Nicolas Pruvot.