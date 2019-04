Faire du sport, un parcours du combattant pour les PMR

Jacques Bey-Rozet " un handicapé qui ne peut pas se déplacer en autonomie, il est cuit " Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Se déplacer dans les rues de Papeete n'est pas une sinécure pour les personnes à mobilité réduite, les PMR. Alors, quand il s'agit de pratiquer une activité physique, c'est pire. Jacques Bey-Rozet a 69 ans. Suite à un accident du travail survenu en 1995, il souffre d'un handicap physique et se déplace en fauteuil roulant.Selon lui, " on ne donne pas les moyens aux handicapés de se doter d'engins indispensables à leur déplacement, à leur accessibilité. Et l'accessibilité c'est l'intégration économique et sociale d'un handicapé " . Quant à la pratique du sport, Jacques Bey-Rozet indique qu'"à chaque activité sportive correspond un matériel spécifique qui coûte cher ".