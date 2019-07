Reportage

Après le traditionnel défilé du 29 juin, les familles se sont données rendez-vous le long du front de mer de Papeete. Quelques milliers de personnes venues simplement profiter de la fête dans une ambiance bon enfant. "Je suis venue tôt ce matin pour savoir où me situer", confie une spectatrice du feu d'artifices prévu pour cette date de célébration. Beaucoup sont venus aussi assister ou participer aux différentes animations : musique, projection...Pour que tout se passe bien, la sécurité est présente sur site. "On a une patrouille sur le plan d'eau (...) On a des sapeur-pompiers aussi, on ne sait jamais", confie Anthony Cheung, responsable sécurité.