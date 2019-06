Fête de l'autonomie : la sécurité renforcée

Les détails du programme Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Samedi 29 juin, la Polynésie française va célébrer les 35 ans de son autonomie au sein de la République française. Le Hiva vaevae, le traditionnel défilé, fait cette année son grand retour. Comme à chaque fois, des animations gratuites pour tous, petits et grands, sont prévues tout le long du front de mer de 16h à 22h pour que ce soit la fête de tous les Polynésiens comme le souhaite le gouvernement.La société Aremiti a mis en place des horaires exceptionnelles pour ce 29 juin. La dernière navette au départ de Papeete pour Moorea est prévue à 22h. Et, pour les très noctambules, un départ est prévue dimanche à 8h30.Une grosse affluence est attendue pour le défilé populaire... Plus de 11 000 personnes vont parader, samedi après-midi à Papeete. Alors les personnes en charge de la sécurité sont sur tous les fronts pour éviter tout débordement. Anthony Cheung, le responsable de la sécurité, garde à l’esprit l’attentat de la promenade des Anglais à Nice en France. "On ne sait pas ce qui peut arriver et je ne suis pas dans le truc où après je vais me dire : j'aurai dû ! (...) On met ce qu'il faut ", confie le spécialiste.