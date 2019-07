Reportage

Des milliers de personnes se sont mobilisées à Papeete pour la fête de l'autonomie, qui s'est déroulée samedi 29 juin. Alors, pour assurer la sécurité de cette fête populaire mêlant défilé, musique et animations, près d'une centaine de policiers ont été sollicités.. Mais, l'ambiance dans les rues de la ville est plutôt bon enfant, on pourrait presque dire que la mobilisation d'autant d'agents n'était pas nécessaire..."Faut arrêter là, on est à Tahiti. On peut aller là où on veut, on est toujours en sécurité", confie amusé Tererui Tapai, membre du service animation de Papara, qui profite avec ses amis de cette "journée merveilleuse".