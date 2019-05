Fête des mères : les floralies ou le salon artisanal pour trouver le cadeau idéal

VEA SALONS FETE DES MERES

Comme chaque année, à cette même période, plusieurs salons ou expositions ouvrent leurs portes. Objectif : présenter leurs plus belles créations et proposer un panel de présents pour nos si belles mamans.A Mamao, se tient depuis jeudi 23 mai, la 10e édition des Floralies. Cette année, les organisateurs ont placé cette édition sous le thème « Pour une terre de vie, agissons ensemble ». Ces floralies sont également l’occasion de promouvoir « le manger local » avec les fruits et les produits vivriers du fenua.A l'assemblée de la Polynésie, l'exposition de la fédération artisanale Faa'a i te rima veàveà. Cette exposition-vente artisanale sur le thème « To òe rima, rave, àtuàtu, aupuru, E ora ia » rassemble une cinquantaine d’artisans de la commune de Faa’a et des îles. Ils proposeront durant 15 jours divers objets d’artisanat, de décoration, bijoux, vanneries, vêtements, sculptures et massages traditionnels. Le salon est ouvert de 8h à 17h jusqu’au dimanche 2 juin 2019.