Souhaitez-lui bonne fête Souhaitez-lui bonne fête

Si ce n’est pas déjà fait il n’est pas trop tard pour souhaiter à votre Maman chérie « Bonne fête » un bouquet de fleurs à la main, accompagné d’un cadeau et le tout autour d’un bon Repas. Une pensée aussi pour toutes ces mamans qui reposent en paix et qui ont droit elles-aussi à un geste d’affection, un mot d’amour en cette Journée de Fête des mères.Les personnes qui n'ont pas l'âme d'artistes n'étaient pas en reste. Plusieurs salons ont ouvert leurs portes à partir de jeudi 23 mai et ont proposé tout un éventail de présents potentiels, du traditionnel bouquet de fleurs aux paniers artisanaux des mamas en passant par les bijoux.A l'origine, la fête des mères n'était pas une fête commerciale comme aujourd'hui mais une célébration de la maternité. Elle est fêtée en France le dernier week-end du mois de mai.