L'opération « Mata'i Rorofa'i » menée par le Haut-commissariat conjointement avec le procureur de la République près la cour d'appel a pris fin aujourd'hui, lundi 17 février avec un contrôle routier d'envergure au niveau du rond point de Milles délices, à Punaauia.

Polynésie la 1ère •

Une équipe de gendarmes étaient au rond de Milles délices de Punaauia. Un contrôle routier qui marque la fin de l'opération « Mata'i Rorofa'i » menée dans toute la Polynésie et axée sur la sécurité routière et le trafic de stupéfiants.

Fin et bilan de l'opération « Mata'i Rorofa'i » du Haut-commissariat • ©polynésie la 1ere

Du 1er au 17 février, la Gendarmerie en Polynésie française a mené l'opération antistupéfiants « Mata'i Rorofa'i », sous l'autorité du Haut-Commissaire et de la procureure de la République près la cour d’appel de Papeete. Cette action s'inscrit dans le plan de sécurité quotidien du ministère de l’intérieur et vise à intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle se fait également dans la continuité des opérations réalisées en 2024. Année où plus de 23 000 pieds de cannabis avaient été saisis, représentant un tiers des saisies nationales.

L'opération qui a pris fin aujourd'hui, visait à déstabiliser les réseaux de trafic à tous les niveaux (producteurs, dealers, consommateurs et plateformes numériques) en concentrant des moyens spécialisés de criminalité organisée, de lutte contre les fraudes et la cybercriminalité. Chaque jour, environ 130 gendarmes ont été mobilisés autour de cinq axes principaux :

Contrôle des flux routiers : 1565 véhicules contrôlés et 270 tests de dépistage effectués, dont 35 positifs. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Les contrôles ont aussi été renforcés dans les transports publics et scolaires : 3 chauffeurs ont été testés positifs aux stupéfiants. Pour les personnes habilitées à circuler en zone aéroportuaires. 3 conducteurs ont été dépistés positifs au cannabis et 1 à la méthamphétamine.

Fin et bilan de l'opération « Mata'i Rorofa'i » du Haut-commissariat • ©Haut commissariat

Destruction des plantations : 7088 plants de cannabis détruits pour un total de 1,3 tonne d'herbe. 156 opérations ont été menées, aboutissant à l'interpellation de 119 personnes et à la saisie de 9,35 kg de cannabis.

Fin et bilan de l'opération « Mata'i Rorofa'i » du Haut-commissariat • ©polynésie la 1ere

Harcèlement des points de deal : 86 opérations ont permis le contrôle de 488 personnes et la saisie de stupéfiants. 85 personnes ont été interpellées, dont 6 placées en garde à vue. 5,1 gr d'Ice ont notamment été saisis.

Fin et bilan de l'opération « Mata'i Rorofa'i » du Haut-commissariat • ©Haut commissariat

Démantèlement des réseaux : Des enquêtes approfondies ont permis d'identifier et de traduire en justice les responsables de trafics, notamment en milieu carcéral. 3 fouilles ont été menées.

Cyber investigations : Des opérations en ligne ont conduit à l'arrestation de 20 personnes. 3 pages Facebook utilisées pour le trafic ont été signalées pour fermeture.

Le bilan final de l'opération comprend la destruction de 7419 pieds de cannabis, la saisie de 17,2 kg d'herbe, 31,57g d’ice et 80 cachets d’ecstasy, ainsi que 15 719 779 XPF d'avoirs criminels. Au total, 395 personnes ont été mises en cause, dont 45 placées en garde à vue.