La Garde des Sceaux est arrivée à Tahiti

© Haut-Commissariat Nicole Belloubet, au Monument aux morts de Papeete, entourée des autorités politiques du Pays.

© Haut-Commissariat Nicole BELLOUBET, Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, s’est entretenue avec les membres du gouvernement de la Polynésie française.

La Garde des Sceaux est arrivée tôt ce mercredi 17 juillet, à Tahiti. Accueillie sur le tarmac par les parlementaires polynésiens, une partie du gouvernement et le secrétaire général du Haut-Commissariat, Éric Requet, elle a tout de suite pris la direction de Papeete.Elle a débuté sa première journée de visite officielle par le traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux Morts, aux côtés des autorités de l’État et de la Polynésie française, des élus et de représentants de la société civile.Elle s'est ensuite rendue à la Présidence pour un premier entretien protocolaire avec le Président Edouard Fritch et les ministres.Cet après-midi, la ministre de la justice doit rencontrer les institutions judiciaires du Pays et surtout inaugurer officiellement le tribunal foncier.Jeudi 18 juillet, elle s'envolera pour les Marquises pour une visite de la prison de Taiohae et de la section détachée de Nuku Hiva.Samedi 20 juillet, elle revient à Tahiti pour visiter les prisons de Nuutania, de Tatutu et le service de Protection Judiciaire de la Jeunesse, avant de se rendre à Raiatea, pour y visiter la prison.Dimanche 21 juillet, après un bain de foule au marché de Papeete, elle débattra du foncier en Polynésie, à la Présidence.Elle sera l'invitée du journal télévisé, à 19h.