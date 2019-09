La Gendarmerie recrute des sous-officiers

430 Polynésiens sont attendus à l'unique session de recrutement de sous-officiers de gendarmerie. 418 participeront au concours externe et 12 au concours interne. La dernière session de cet examen, en octobre 2018, en avait rassemblé 216 dont 115 admissibles. Les candidats du territoire " représentent ainsi plus de 2% de l’effectif total des inscrits au niveau national " indique la gendarmerie.Les épreuves écrites d’admissibilité vont durer 3h. Les résultats seront connus au début du mois de novembre. En cas de réussite, les candidats " seront automatiquement inscrits aux épreuves d’admission (entretien avec un jury, tests psychotechniques et épreuve physique gendarmerie) qui se dérouleront courant novembre ".La gendarmerie a ouvert 3500 postes pour ce concours. Les épreuves polynésiennes auront lieu, mercredi, au complexe sportif de l’AS Dragon, à partir de 14h00. Les candidats devront être munis d'une pièce d'identité et de leur convocation. Mais si certains n’ont pas reçu leur convocation, ils peuvent tout de même se présenter à l’épreuve.Pour plus d'informations : www.lagendarmerierecrute.fr