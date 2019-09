Gérald Darmanin félicite les douaniers de Polynésie pour la saisie record d’ice

"Des masses compactes inhabituelles" aux rayons X

Des effets 10 fois plus puissants que la cocaïne

Dans un communiqué, le Ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, félicite les douaniers de Polynésie pour leur saisie record des 5,4 kg d'ice, le 14 septembre dernier , à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, "la plus importante jamais réalisée depuis l’apparition de cette drogue sur le territoire polynésien".Le passage au rayon X des bagages avait permis de détecter "des masses compactes inhabituelles dans des sacs de frappe destinés à l’entraînement aux sports de combat". Les agents avaient alors découpé les sacs et extrait des sachets d’ice thermosoudés. Malgré ce conditionnement sophistiqué,qui ont été découverts par les douaniers.En Polynésie française, le prix de revente du gramme d’ice a très largement augmenté ces dernières années, le prix de revente au gramme pouvant atteindre jusqu’à 1200 euros (143.000 Fcp).Sur instruction du Parquet de Papeete, l’infracteur et la marchandise ont été remis à la gendarmerie.L’ice, dont le nom scientifique est le chlorhydrate de méthylamphétamine, est un stimulant qui se présente sous la forme de cristaux transparents incolores et inodores semblables à du verre cassé.. Gérald Darmanin a déclaré : « Je félicite l’efficacité des douaniers de Polynésie pour la saisie historique de cette drogue particulièrement destructrice. La lutte contre le trafic d’Ice est devenue une priorité des services publics en Polynésie française»