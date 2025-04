Grève de l'Apair Apurad : Les grévistes patientent, la direction s'impatiente

Après 3 semaines et 3 jours de grève, l'Apair Apurad est toujours dans l'impasse. La direction s'est enfin exprimé. Si elle se dit favorable pour une réévaluation des salaires, elle ne peut satisfaire la demande des grévistes car elle n'en a pas les moyens. Les grévistes campent toujours sur leur position à Mamao.

4h du matin. Cathy sert le café aux grévistes déjà présents sur le piquet de grève à Mamao, devant les locaux de l'Apair Apurad. C'est elle qui gère la caisse de solidarité qui permet de survivre pendant cette grève qui dure depuis plus de 3 semaines et coûte de l'argent aux grévistes. "Quand les taote, les infirmiers viennent, ils mettent des sous dedans. Nous, on mets tous les 3 jours et ensuite la trésorière va faire les courses." explique la technicienne de surface.

"En journée, on est tous là. La nuit, on se relaye. C'est fatiguant d'être la avec la chaleur, la pluie. Il y a une dizaine de personnes en moyenne. Notre détermination est intact grâce à notre solidarité." confie Rocky, un technicien administratif coordinateur des livraisons. Ce sont pour les salariés comme lui et Cathy, le personnel non soignant, que la grève perdure. La revalorisation du salaire du personnel non soignant reste le principal point d'achoppement.

Puisque la direction de l'association ne satisfait pas leurs demandes, les grévistes sont allés voir plus haut. "Nous avons rencontré le président du Pays ce jeudi qui a entendu nos points de revendication. Il a été bienveillant vis à vis de la souffrance au travail qui a été rapporté." indique Averii Lachaux, déléguée syndicale CSTP-FO. Elle a mentionné à Moetai Brotherson les "zones d'ombre" dans la gestion des ressources humaines et des finances de l'association.

Un déficit qui bloque toute revalorisation salariale

De son côté, la direction, qui s'exprimait jusque là par communiqué, a échangé avec la presse ce vendredi matin. "Personne n'a intérêt à ce que la grève se poursuive, confie une membre de la direction, il est temps que les grévistes fassent confiance à la direction. Si on leur a promis de revoir leur salaire avant le 31 octobre, ce sera chose faite mais on ne peut pas réévaluer les salaires si on est en déficit."

Depuis 2 ans au moins, l'association est dans le rouge. Elle prévoit un déficit de 68 millions de francs pour la fin de l'année. "Il y a eu 200 millions de francs de perdus dans des travaux qui n'ont pas abouti, ensuite un deuxième opérateur a été implanté sur le territoire donc l'Apair Apurad a perdu des patients, la séance d'Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) a été baissé de 4.000 francs en 2018 et enfin le prix des médicaments a augmenté de 10%" explique la membre de la direction.

Dans sa dernière proposition, la direction assure se pencher sur la revalorisation des salaires avant le 31 octobre si la grève cesse mais impossible d'augmenter les salaires pour l'heure. "La situation est difficile. On a mis en place un fonctionnement pour assurer une prestation à nos patients, explique Ronan Delaval, directeur médical de l'Apair Apurad, la dernière version qui a été fournie propose de réintégrer le personnel gréviste en rattrapant les deux premières semaines d'absence sous la forme d'heures complémentaires." Pas sûr que les grévistes se contentent de cette offre.