Halte à la prise de risque sur les routes

Interview

Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Samedi 22 juin, la gendarmerie organise la dernière session de l'opération "Halte à la prise de risques sur les routes". Cette journée se déroule de 7h30 à 15h-16h. A l'issu de cette journée, un petit quiz de 20 questions, les meilleurs se verront récompenser par un permis de conduire : le code et 20 leçons de conduite offertes.Cette journée à pour objectif de "faire comprendre aux jeunes que sur la route il y a des risques et leur permettre de comprendre quels sont ces risques", explique le capitaine Sylvain Vigneux, officier adjoint en charge de la sécurité routière auprès du commandement de la gendarmerie de Polynesie française.Invité café de l'émission radio de Polynésie la 1ère, le capitaine est également revenu sur le triste bilan du nombre de décès sur les routes du fenua. On compte malheureusement 18 morts depuis le début de l’année. Pour le capitaine, la responsabilité de chacun est engagée.