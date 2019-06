Explications Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Elles ne sont pas contentes et le font savoir. Alors que le Heiva Rima'i a ouvert ses portes, vendredi 21 juin, au parc d'exposition de Mamao, certaines mamas artisanes sont en colère. La raison : parmi la centaine d'exposants présents, certains sont des patentés et n'ont pas à s'acquitter des mêmes droits que les autres."Je mets en avant ceux qui ne sont pas patentés, confie une des artisanes originaires de Maupiti, Pourquoi faut faire les patentes ? Je ne comprends pas". Sur la centaine de stands présents au parc d'exposition, 14 ont été attribués aux patentés. Un chiffre minime d'après le comité organisateur qui estime que leur présence est plus que nécessaire pour honorer la location du site.