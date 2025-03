Hikitahi Piokoe remporte le Siva Afi Aotearoa 2025

Le jeune Hikitahi Piokoe a remporté le concours de danse de couteau de feu Siva Afi Aotearoa en Nouvelle-Zélande. Chez les jeunes comme chez les seniors, les tahitiens occupent les premières places.

Après de longues semaines d'entrainement, la délégation des 16 personnes dont 7 compétiteurs a participé au Siva Afi Aoteaaroa 2025. Cette compétition de danse de couteau de feu rassemble les meilleurs du Pacifique. Et le fenua a montré sa suprématie dans la discipline. Le jeune Hikitahi Piokoe a remporté le titre et Reai Togna, originaire de Huahine, finit 3ème. "Je me suis beaucoup entraîné depuis des mois et ce soir, je me suis amusé, je suis content de ma prestation." a réagi Reai. Chez les juniors, Mathias Sevenson a décroché la 2ème place.

Prochaine compétition à Hawaï en mai

Le déplacement en Nouvelle-Zélande a été impulsé par Tumata Vairaaroa, enseignante de ‘ori tahiti et professionnelle de la discipline. C'est elle qui avait organisé pour la première fois le Siva Afi Tahiti en octobre 2024. En mai 2025, les polynésiens prévoient de se rendre à HawaÏ pour une nouvelle compétition à l'internationale.