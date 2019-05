FR : Hommage au Caporal Marcel Amaru Hommage au Caporal Marcel Amaru

TH : Hommage au Caporal Marcel Amaru Hommage au Caporal Marcel Amaru

Un hommage à un soldat polynésien, mort pour la France. Son nom est Marcel Amaru, mais il est connu sous le nom de Caporal Marcel Amaru. Ce militaire courageux a été tué en 1995 à Sarahievo, lors de la guerre des balkans. Il est issu de l'île de Taha'a. et son île natale lui a rendu hommage dernièrement. L'hommage s'est déroulé jeudi sur la Place de Patio. Les autorités de l'Etat et les membres de la famille Amaru étaient présents. Regardez ce reportage de Julien Vesco et Maruki Dury.