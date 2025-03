Interpellation d'un ressortissant américain pour trafic d'ice : Quelle procédure ?

Un ressortissant américain a été interpellé mercredi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a selon nos confrères de TNTV. L’individu avait en sa possession 5 kilos de méthamphétamine dissimulés dans des jouets pour enfants. Cette première grosse saisie de l’année rappelle qu'au-delà des aspects judiciaires, les interpellations de ressortissants étrangers amènent des procédures diplomatiques.

"Toute arrestation doit être accompagnée du corps consulaire pour pouvoir coordonner la communication avec le gouvernement et la famille. On va rendre visite pour voir si le prisonnier est en bonne santé et que tous ces droits sont respectés." Christopher Kozely est l’agent consulaire des Etats–Unis. Après l'interpellation d'un ressortissant américain qui avait 5 kilos d'ice dissimulés dans des jouets pour enfants dans sa valise, il doit être au pied d'oeuvre. Ensuite, il rend visite au prisonnier américain tous les 3 mois pour s'assurer que tout va bien et communiquer avec la famille. L’agent consulaire ne doit pas chercher à interférer dans les décisions judiciaires mais à garantir que chaque détenu bénéficie d’une défense équitable.

Une justice pénale sévère concernant le trafic de drogues

Actuellement, 3 autres américains sont incarcérés en Polynésie pour des affaires de stupéfiants distinctes. "Ce n'est pas la première fois qu'une mule américaine est arrêtée." indique Christopher Kozély. Une situation qui reflète aussi la sévérité de la justice locale face au trafic de drogues. "On a quand même une justice pénale sévère ici. On a un taux d'incarcération qui traduit cette politique pénale sévère." confirme la procureure Solène Belouar. En effet, le taux d'incarcération est 2 fois plus élevé qu'en Métropole.