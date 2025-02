"J’ai été lâche" : un trentenaire de Faaa avoue le meurtre de sa maîtresse

Augustine Marea a disparu le 26 avril 2021. Son concubin, Rudy, avoue lui avoir asséné un coup qui l'aurait fait tomber d'une falaise à Papenoo. La fin d'une relation extraconjugale toxique...et l'immense tristesse des proches de la victime. Aujourd'hui la famille d'Augustine n'a pas encore fait son deuil, le corps n'ayant jamais été retrouvé. L'accusé était jugé ce jeudi 13 février devant la cour d'Assises de Polynésie.

"Je l'ai frappé, elle est tombée, je l'ai laissé là comme un lâche" : ce sont les mots que tout le monde attendait. Face aux proches d'Augustine, Rudy avoue. De profonds sanglots résonnent dans la salle d'audience alors que se referme ce premier jour de procès. Ils savaient tous que Rudy avait tué Augustine. Mais aujourd'hui ils l'entendent de sa bouche. Colère et tristesse se mêlent.

Les frères de la victime, des "caïds", jettent des regards noirs à Rudy et montrent les poings. Outre leur beau-frère, c'était aussi leur ami. C'est la première fois depuis 2021 qu'ils sont de nouveau confrontés au meurtrier de leur Augustine chérie. Celle qu'ils surnomment "Toia". Une quinzaine de membres de sa famille est au procès pour témoigner à la barre et trouver des réponses. Ils sont tous là, les frères, la sœur, la mère, la grand-mère, les cousins, les cousines, les taties et les tontons.

On a envie de lui casser la gueule La tante de la victime

Rudy, lui, est assis dans le box des accusés dans son t-shirt à manches longues vert kaki. L'homme de 36 ans baraqué, typé polynésien, résident de Oremu, reste tête baissée. Il a déjà reçu des coups en prison par un des oncles de sa victime. L'homme est jugé pour le meurtre de sa maîtresse. Toia a disparu le 26 avril 2021. Elle avait 27 ans. Quatre ans après, sa famille ne sait toujours pas ce qui lui est vraiment arrivé. L’animosité est vive dans la salle du tribunal. Sept témoins défilent à la barre. "J’espère juste retrouver le corps de ma petite-fille" dit la grand-mère à la barre. "Je suis en colère" lâche à son tour la tante de la victime. "On parle trop, on répète ce qu’on a déjà dit [aux enquêteurs, NDLR] mais on ne sait toujours pas où est ma sœur" s’énerve l'un des frères en quittant brusquement la barre.

Difficile de se remémorer une nouvelle fois les souvenirs de la sœur aimante, la fille attentionnée, la nièce qui aimait s’occuper des enfants, l’amie souriante. C’est ainsi que ses proches la décrivent. Difficile aussi de se rappeler la relation douloureuse et violente qu’elle vivait avec un homme marié. Et le regret de n’avoir rien vu venir. D'avoir cru que Rudy était un homme bien.

Une relation toxique

Le trentenaire entretient une relation extraconjugale avec Toia depuis 8 ans. Il est aussi marié à une autre femme depuis 11 ans. Ils ont des enfants. Les deux femmes sont au courant mais elles “font avec” a déclaré Rudy. Elles sont aussi toutes les deux victimes de violences mais n'ont jamais porté plainte. Tantôt il dit qu’il aime Toia tantôt il dit qu’il reste avec elle parce qu’elle est suicidaire. Mais quand Toia lui dit qu’elle veut le quitter pour un autre, Rudy se fâche.

Augustine et Rudy étaient originaires de Oremu. • ©Mereini Gamblin - Polynésie la 1ère

La jeune femme voit en effet un autre homme depuis un an. En 2021, elle veut mettre un terme à la relation toxique avec Rudy pour repartir sur des bases plus saines. Le jour de l'anniversaire de son compagnon, le 26 avril 2021, elle lui prépare un anniversaire surprise chez sa grand-mère à Oremu, sur les hauteurs de Faaa. Dans cette maison, les disputes et la violence sont monnaie-courante. Dans la soirée, elle lui avoue pour l'autre garçon. Rudy veut en découdre. Ils quittent la maison familiale pour se rendre au domicile de l'autre petit ami. Le couple se dirige vers Papenoo. Pendant le trajet, ils s'arrêtent au bord de la route côté mer. La dispute continue. C'est là que Rudy aurait asséné un violent coup à Toia qui l'aurait projeté par-delà la falaise. Ironie du sort, c'était aussi à cet endroit qu'ils aimaient passer des moments en amoureux.

J’ai fait semblant de ne pas savoir L'accusé

Après le drame, "j'ai vu ma vie défiler" relate Rudy devant la Cour. Dans la panique, il décide de rentrer dormir chez la grand-mère de Toia et tenter de dissimuler le meurtre. "J’ai fait semblant de ne pas savoir" admet-il. Le trentenaire fait mine de s'inquiéter pour elle. Dit qu'elle est sûrement avec l'autre garçon. Mais l'absence et le silence de Toia éveillent les soupçons de ses proches. Trois semaines après la disparition, le 16 mai 2021, la maman de la victime alerte finalement la gendarmerie.

"Je veux savoir où Rudy a mis le corps pour être en paix"

Les auditions démarrent. L'amant de Toia est entendu ainsi que Rudy et tous ses proches. Rudy ne sera placé en garde à vue que le 30 juin. Après avoir nié, il finit par avouer aux enquêteurs. "Aujourd'hui, je veux savoir où Rudy a mis le corps pour être en paix" demande la grand-mère à la barre. La Cour se retourne alors vers Rudy. "Je n'ai pas caché le corps" répond-il. "Alors tu as laissé ma petite-fille comme ça... Tu as oublié comment je t’ai accueilli à la maison Rudy ?" rétorque la vieille dame les larmes aux yeux. Fin de l'audience. Les proches s'effondrent. "Je t'attends brad !" crie l'un des frères.

Toia était enceinte quand elle est morte. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Le procès doit se poursuivre vendredi 14 et lundi 17 février. Rudy encourt la prison à perpétuité.