Journée mondiale de la lèpre : les malades ont besoin de vos dons

Le 29 janvier marque la journée mondiale de la lèpre. À cette occasion, une messe a été organisée à l'église de Orofara et des dons sont récoltés par l'Ordre de Malte.

MG / LT •

La lèpre est toujours présente en Polynésie, avec dix nouveaux cas détectés en 2022. Une poignée de docteurs collaborent avec les autorités de santé et l'Ordre de Malte pour accompagner les malades et récolter des dons. Des actions qui visent avant tout à "remettre à jour les connaissances sur cette maladie", décrit Florent Roy, délégué de l'Ordre de Malte car "la lèpre est toujours très très présente", souligne-t-il.

La journée de la lèpre sert de piqûre de rappel, "pour marquer le passé avec le village d'Orofara et pour les malades encore présents que l'on aide au travers de ce que l'on fait avec le Docteur LAM, [spécialiste de la maladie]." Un enseignement postuniversitaire a même été monté l'année dernière pour (ré) apprendre à diagnostiquer et soigner la lèpre.

Cette maladie est peu contagieuse. Elle se transmet après un contact prolongé avec un malade infecté (voie aérienne ou au contact de sécrétions). Les premiers symptômes sont :

des tâches blanchâtres ou rougeâtres sur le visage et le corps qui sont insensibles à la chaleur, au froid et à la douleur.

Un gonflement du visage ou des membres du corps.

Un rhume qui perdure.

Réconfort

Et contrairement à certaines croyances, la lèpre se guérit si elle est correctement diagnostiquée et traitée, comme en témoigne Cécile Lucas, âgée de 84 ans. Prise en charge il y a 63 ans, elle est aujourd'hui guérie mais vit toujours au village, avec trois autres malades ou anciens malades. "Maintenant, c'est comme si c'était chez moi", confie-t-elle. Seulement quelques membres de sa famille lui ont rendu visite à Orofara, et personne ne l'a prévenu du décès de son frère : "ils ont peur d'attraper cette maladie" raconte-t-elle attristée.

Mais l'accompagnement des associations et des médecins lui apporte énormément de réconfort, comme pour tous les malades.