Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un handicap invisible

Le 2 avril de chaque année depuis 2008, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie car on n’en guérit pas, mais bien un handicap, qui plus est invisible. On parle d'ailleurs de trouble du spectre de l'autisme, car il en existe trois types. Au fenua, l'association "Entre deux mondes" accompagne ces personnes et leurs familles.

Mélissa Chongue / Rédaction Polynésie La 1ère •

"Tous en bleu" c'est l'un des slogans de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui invite tout le monde à porter du bleu, en soutien aux personnes porteuses de ce handicap. L'association "Entre deux mondes" accompagne les parents ayant un enfant présentant des troubles du développement, pas forcément reconnus comme étant handicapé, et les aide à faire le lien avec les équipes médicales, paramédicales et les établissements scolaires. Caroline Bravi, présidente de l'association "Entre deux mondes", dresse un constat plutôt mitigé de la situation en Polynésie française. "On est plutôt content du fait que les familles commencent un petit peu à s'alerter de ce handicap invisible. Il y a de plus en plus de prise de conscience de ce handicap. Les institutions, en tout cas les professionnels de terrain, qu'ils soient éducatifs, médicaux, paramédicaux, prennent de plus en plus conscience de la mesure et de l'ampleur, que ce handicap invisible existe en Polynésie." Elle poursuit en alertant sur la prise en charge de ces personnes " qu'il est important de mener, pour l'inclusion de ces personnes extra-ordinaires." Elle interpelle les élus à ce sujet. " Ce que l'on souhaiterait, c'est que les gouvernements en place puissent œuvrer avec les associations de parents. Nous, ce que l'on déplore beaucoup, tous, c'est qu'on est très rarement mis dans la boucle des projets interministériels qui sont mis en place au niveau de la santé mentale " conclut la présidente de l'association.

