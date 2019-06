FR : La Journée des soldat blessés à l’étranger célébrée aussi en Polynésie La Journée des soldat blessés à l’étranger célébrée aussi en Polynésie

Cela se passe en Métropole et dans tout l'outre-mer sous la thématique "Fraternité et Innovation".Au cours de cette journée spéciale, l'institution militaire se met au service de ces soldats blessés en mission. Nous avons rencontré l'un d'eux, Alex Teti, blessé en 2014 au MaliUn reportage de Heidi Yieng Kow et Marcel Bonno