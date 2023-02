L'invité café : Karel Luciani - 15/02/2023

La Polynésie est avec la Calédonie, la Martinique et les îles Cook, l’un des rares pays d’outre-mer à organiser sa Gay Pride.

Une 1ère sur le fenua, le baptême du feu pour l’association Cousins Cousines à l’initiative de la Tahiti Pride Week afin de célébrer la liberté de vivre et d’aimer. L’association propose plusieurs activités jusqu’à dimanche à Papeete.

Objectif : montrer sans stigmatiser la communauté LBGTQIA, lesbiennes, bisexuels, gay, transsexuels, queer, intersexes et asexuels. En fait, changer le regard sur elle.

L’homophobie fait aussi des victimes au fenua. Absence de politique publique pour en parler et la combattre. Il y a un problème de rejet familial qui conduit souvent des jeunes à des situations dramatiques : le suicide ou la prostitution.

95 % de la population polynésienne est croyante et l'acceptation de la communauté LGBT se fait difficilement.

On accepte son enfant tel qu'il est, on ne choisit pas d'être homosexuel. on a besoin d'amour pour bien grandir.