L'invité café : Pascal Charlery - 16/02/2023

Pascal Charlery, proviseur du Lycée Diadème est venu faire le point sur le projet numérique Erasmus.

Les partenaires internationaux du projet sont actuellement sur le territoire jusqu’au 23 février, jusqu’à jeudi prochain. Parmi eux, un membre de la direction d’un vice-rectorat en Turquie, proviseurs, directrices d’écoles et enseignants en provenance du Portugal et de la Croatie.

Erasmus+ est un programme de l’Union européenne qui vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021-2027. Il permet de financer des actions de mobilité des personnels, des jeunes et des apprenants, des projets de partenariats ainsi que des actions pour soutenir l’élaboration des politiques éducatives.

Le nouveau programme ERASMUS + se décline en « actions clés » :

Les élèves et étudiants polynésiens sont friands et de mobilité. Ils ont raison ! Le lycée Diadème accompagne les projets d'ouverture en Europe et à l'international.