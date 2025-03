Les bénévoles, ces petites mains qui œuvrent depuis toujours pour la jeunesse polynésienne

Le schéma directeur pour la jeunesse 2025-2035 fait la part belle aux bénévoles des centres de vacances. Et pour cause : ils redonnent chaque année le sourire à des dizaines de milliers d'enfants majoritairement issus des quartiers défavorisés. Dans notre rubrique "invité café" ce lundi, Taoahere Maono, directrice de l'UPJ, insiste sur l'importance de valoriser ces petites mains.

En 2024, 3 000 enfants de 3 à 17 ans majoritairement issus des quartiers défavorisés ont été accueillis par la fédération sportive et culturelle de France Polynésie. Ces centres de vacances sont aussi fréquentés par des enfants de la classe moyenne. Ils existent depuis 43 ans et sont portés par d'innombrables petites mains.

"Les tout premiers centres de vacances ont commencé il y a plus de soixante ans. C'est un dispositif de veille éducative qui a perduré dans le temps. Nous pouvons en être fiers. On aura beau inventer tous les dispositifs que l'on veut, gouvernement après gouvernement, s'il y a un dispositif qui a tenu dans le temps, ce sont les centres de vacances. Et je pense qu'ils ont tenu d'abord parce que ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Le schéma directeur [adopté le 23 décembre dernier par le CESEC, ndlr] a la volonté de valoriser le statut de toutes ces petites mains qui œuvrent auprès de nos communautés, au cœur de nos territoires", félicite Taoahere Maono, directrice de l'Union Polynésienne pour la Jeunesse.

Linka Teariki et Hereiti se sont lancées dans le bénévolat. La première découvre les centres de vacances organisés par la fédération sportive et culturelle de France Polynésie à Apataki aux Tuamotu, à l'âge de huit ans.

Aujourd'hui Linka en a 36 et a quitté son poste à la direction de l'agriculture pour consacrer son temps aux plus démunis : la trentenaire est désormais comptable et directrice de centres de vacances à la FSCF. "Il y a des jeunes qu'on accueille qui sentent qu'ils n'ont pas leur place dans la société actuelle. Ce sont eux qui sont beaucoup plus difficiles à tenir. On leur montre que le camp ado dont ils vont faire partie sera leur petite société. Ils vont mettre en place des règles de vie que chacun va respecter. Et pour permettre la cohésion on fait beaucoup jouer et on met en avant des thèmes de prévention, sur le tabac, l'alcool ou la drogue" décrit Linka.

Pendant les vacances, je remets un sourire sur leur visage. Hereiti, bénévole en centre de vacances

De son côté, Hereiti a passé son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) à 16 ans à Tahiti iti. Ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui dans l'animation. Mais l'étudiante a "toujours adoré être auprès des jeunes, des enfants. Leur permettre de sortir de leur foyer, de découvrir un environnement stable, de voir ce sourire, cette joie, c'est ce me donne envie de continuer" dit-elle. En troisième année de licence en géographie au campus d'Outumaoro, la jeune femme de 20 ans vit avec son père et aimerait un jour devenir enseignante dans le second degré.

Ces femmes engagées font de leurs bras une forteresse. Cette année, 2 000 mineurs seront accueillis au sein des écoles transformées en centre de vacances.