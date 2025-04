Les élèves de Hao à la conquête du Fort de Fariki

Dans le cadre de la période école ouverte (PEO) qui se tient durant la première semaine de ces vacances scolaires, deux enseignantes de l'école Te Tahua Fariki de Hao ont organisé un jeu à l'image de l'émission télévisée « Fort Boyard ». Le but est d'empêcher le décrochage scolaire des enfants de l'atoll.

L’école primaire Te Tahua Fariki de l’atoll des Tuamotu tient pendant une semaine des activités variées dans le cadre de la période école ouverte, à l’initiative des enseignants. L’objectif est de renforcer les apprentissages et contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes dans le partage et l’apprentissage.

Les deux enseignantes qui chapeautent le projet ont choisi le thème de « fort boyard », comme le célèbre jeu télévisé, pour une trentaine d’élèves inscrits toute cette première semaine de vacances. « Moi, c’est : « Mama Fouras », explique Dalia Puraga, intervenante et parent, je remplace le père Fouras. Ce qui fait que je fais des jeux de société, et ensuite je remets les indices aux enfants, si toutefois ils gagnent contre moi. S'ils ne gagnent pas, ils n’ont pas d’indice ».

Ainsi, 5 groupes d’élèves ont été formés, le but pour eux est, à l’instar du jeu télévisé, de participer à 6 ateliers comprenant des épreuves sportives, ludiques, artistiques, culturelles ou d’adresse afin de récupérer des indices puis des clés qui leurs seront précieuses en fin de semaine pour pouvoir accumuler du temps pour le trésor final. Pour mener à bien le projet, Tehea Sun, enseignante et Co-responsable, deux parents qui ont le bafa [brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ndlr], ce n’est pas négligeable pour ces activités ».