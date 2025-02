Les jeunes de Rapa soutenus par une association pour leurs études à Tahiti

Rapa, cette île des Australes éloignée de tout. Un havre de paix où la nature sauvage est préservée. Mais son éloignement en fait aussi un lieu isolé. Alors comment les jeunes de l'île font pour s'adapter lorsqu'ils arrivent à Tahiti ? Quelles sont leurs difficultés ? Jacinthe Tamata, membre de l'association Tamariki Rapa, nous explique les dispositifs mis en place et les projets à venir pour ces jeunes.

Rédaction Polynésie La 1ère •

L'association Tamariki Rapa a été créée en 1999. Son objectif est de soutenir et d'aider les jeunes de Rapa qui viennent s'installer à Tahiti, notamment pour poursuivre leur scolarité, de les accompagner dans leurs démarches administratives et de les soutenir moralement.

Suliane Favennec, journaliste : La présence et le soutien de votre association sont fondamentaux pour ces jeunes ?

Jacinthe Tama, membre de l'association Tamariki Rapa : Oui. Nous voulons vraiment construire ce foyer que nous avons en projet. C'est pour les élèves de Rapa qui viennent à Tahiti, et qui doivent aller dans des familles, parfois certains ne se sentent pas à l'aise. C'est pour cela que nous voulons monter ce projet de foyer, pas que pour eux, mais aussi pour les évasanés de Rapa à Tahiti.

SF : Pour ce projet en question, vous avez déjà un terrain à Faa'a, mais vous souhaitez que ce terrain s'agrandisse, pour y construire des logements notamment, y faire un centre artisanal et avoir une parcelle pour l'agriculture, c'est bien ça ?

JT : Oui, mais l'objectif principal c'est vraiment pour accueillir ces élèves qui viennent poursuivre leurs études. C'est un projet de longue date qu'on voulait faire. Et justement on veut agrandir ce projet. On a notre terrain à Faa'a, c'est nous-même qui en avons fait l'acquisition. Maintenant, il faut qu'on récolte des fonds pour pouvoir monter ce foyer-là.

SF : Aujourd'hui, vous avez réussi à récolter 50 millions de francs il vous faut 100 millions pour mener à bien ce projet. Ce sont vos propres fonds, c’est-à-dire que vous ne demandez pas de l'aide à Rapa ou même au Pays ?

JT : Si justement, quand on a fondé ce projet, on a l'aide de l'île de Rapa, ils font des cotisations. On faisait des ventes aussi grâce à l'aide Rapa, ils nous envoient tout ce qui est poisson. Grâce à ces ventes, ça nous a aidés à remplir nos caisses. On faisait aussi des ventes de tickets pour des plats chinois et d'autres petites ventes.

SF : Un autre projet, c'est le Heiva. Régulièrement vous y participer avec votre association, cette année vous aller encore participer au Heiva. C'est un moyen de récolter des fonds ?

JT : Tout à fait. Avec plusieurs années de participation au Heiva, c'est un des moyens par lequel nous avons pu récolter de l'argent.

SF : Vous allez présenter un thème particulier au Heiva cette année, sur les trois oiseaux endémiques de Rapa. Vous pouvez nous en dire plus ?

JT : Ce sont des oiseaux rares de Rapa. C'est pour cela que l'on veut raconter un peu l'histoire de ces trois oiseaux-là, qui ne se trouvent qu'à Rapa.

SF : Avez-vous d'autres manifestations de prévues dans l'année pour justement récolter des fonds pour le projet de Faa'a ?

JT : Cette année, c'est en prévisionnel de faire un dîner dansant. Avec notre association, on a créé une section culturelle depuis l'année dernière, qui promeut notre culture, notre danse, notre langue. Cette section culturelle nous aide aussi à monter le projet et à récolter des fonds.