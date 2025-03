Les tavana veulent élargir les compétences des communes

Une délégation de maires de Polynésie française a passé la semaine à Paris, pour rencontrer plusieurs ministres et parlementaires. La délégation emmenée par le président du syndicat pour la promotion des communes du territoire Cyril Tetuanui, a tenté d'obtenir le soutien de l’État pour élargir les compétences des communes du territoire. Les réponses sont plutôt positives.

Véronique Urtizberea •

Les rendez-vous se sont enchainés pour la délégation de maires dans l'Hexagone. Les tavana présents dans l'Hexagone ont rencontré le ministre des Outre-mer Manuel Valls, le ministre de l'intérieure Bruno Retailleau, la ministre en charge de la ruralité Françoise Gatel et quelques députés et sénateurs. Avec Cyril Tetuanui, maire de Tumara'a et président du syndicat pour la promotion des communes du territoire (SPCPF), les maires de Tahiti et des îles ont évoqué les difficultés qu'ils éprouvent pour gérer leur commune. "Si je prends le social par exemple, si on veut mettre en place des aides directs pour notre population, on ne peut pas le faire parce que c'est seulement une compétence du Pays, explique Cyril Tetuanui, le tavana de Nuku-Hiva aimerait construire un musée dans sa commune mais il ne peut pas le faire sans l'aval du Pays."

Pour que les communes obtiennent cette compétence, il faudrait donc modifier l'article 43.2 concernant les status du territoire. Une proposition de loi a été déposée dans ce sens en décembre 2024 par les sénateurs Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch. Mais la proposition est toujours en attente. "C'est une demande qui date. On souhaite exercer ces compétences au plus vite, c'est ce message que l'on souhaitait faire passer à Paris." confie le tavana de Tumara'a. Les maires de la délégation espèrent que la loi soit présentée au Sénat et à l'Assemblée nationale avant la fin du mois de juin.

Lors des entretiens, la délégation a également abordé 3 autres dossiers liés aux compétences et à la gestion des communes. Les maires ont exprimer leur souhait de mettre en place des EPIS, ces établissements public d'incendie et de secours. Ils espèrent aussi être pleinement associés au Sommet des océans, qui se tiendra en juin prochain à Nice.